ChatGPT पर चैट करने वाले सबसे ज्यादा यूजर्स 18-24 वर्ष के हैं

OpenAI के भारत में 10 करोड़ हुए सप्ताहिक सक्रिय यूजर, बना दूसरा सबसे बड़ा बाजार

क्या है खबर?

OpenAI भारत में अब 10 करोड़ से अधिक साप्ताहिक सक्रिय ChatGPT यूजर्स तक पहुंच गई है, जिससे यह AI टूल के लिए अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। रिपोर्ट से पता चलता है कि ChatGPT पर होने वाली अधिकांश चैट में जनरेशन Z के यूजर्स की भूमिका है। AI चैटबॉट पर भेजे गए सभी मैसेज में 18-24 आयु वर्ग के 46 फीसदी हिस्सा है, जबकि 34 वर्ष तक के आयु वर्ग लगभग 80 फीसदी हिस्सा है।