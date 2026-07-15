OpenAI का नया AI डिवाइस होगा स्मार्ट स्पीकर

OpenAI का नया AI डिवाइस होगा बिना स्क्रीन वाला स्मार्ट स्पीकर

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:07 am Jul 15, 202610:07 am

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI इन दिनों एक नए AI डिवाइस पर काम कर रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी का यह AI डिवाइस बिना स्क्रीन वाला स्मार्ट स्पीकर होगा। इसे घर में रहने वाले AI साथी की तरह तैयार किया जा रहा है। इसके जरिए यूजर सवाल पूछ सकेंगे, मैसेज का जवाब दे सकेंगे, संगीत चला सकेंगे और स्मार्ट होम उपकरणों को भी नियंत्रित कर सकेंगे। यह उत्पाद अभी विकास के चरण में है।