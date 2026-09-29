OpenAI ने ChatGPT के प्लगइन में किए बदलाव

OpenAI ने ChatGPT के प्लगइन में किए बदलाव, अब ऐप्स का इस्तेमाल होगा आसान

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:50 pm Sep 29, 202611:50 pm

क्या है खबर?

OpenAI ने ChatGPT में दूसरे ऐप्स के इस्तेमाल को आसान बनाने के लिए नए बदलाव किए हैं। कंपनी ने मंगलवार को डेवडे कार्यक्रम में बताया कि अब डेवलपर्स ऐसे प्लगइन बना सकेंगे, जिनकी मदद से उनके ऐप ChatGPT के अंदर ही काम कर सकेंगे। इससे यूजर को अलग ऐप खोलने की जरूरत कम होगी। ChatGPT पहले से स्लैक, शेयरपॉइंट, एयरटेबल और गूगल ड्राइव जैसे टूल्स से जुड़ सकता है। अब इन ऐप्स के साथ काम करना और आसान होगा।