सरकारी मंजूरी वाले यूजर्स को मिलेगा ChatGPT 5.6

OpenAI का बड़ा फैसला, पहले सरकारी मंजूरी वाले यूजर्स को मिलेगा ChatGPT 5.6

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:41 am Jun 26, 202610:41 am

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI अपने नए ChatGPT 5.6 मॉडल को एक साथ सभी यूजर्स के लिए जारी नहीं करेगी। द इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी सरकार ने कंपनी से कहा है कि नए AI मॉडल को पहले सीमित और मंजूरी प्राप्त यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया जाए। इसके बाद कुछ हफ्तों में धीरे-धीरे बाकी यूज़र्स तक इसकी पहुंच बढ़ाई जाएगी। अमेरिकी सरकार सुरक्षा और मॉडल की क्षमताओं की समीक्षा करना चाहती है।