भारत में ChatGPT पर दिखेंगे विज्ञापन

OpenAI का बड़ा फैसला, भारत में मुफ्त ChatGPT यूजर्स को अब दिखेंगे विज्ञापन

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:41 am Aug 27, 202611:41 am

क्या है खबर?

OpenAI भारत में ChatGPT पर विज्ञापन बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कंपनी अब फ्री और गो प्लान इस्तेमाल करने वाले लॉग-इन वयस्क यूजर्स को जवाबों के नीचे विज्ञापन दिखाएगी। ये विज्ञापन बातचीत से जुड़े उत्पाद या सेवाओं के हो सकते हैं और उन्हें साफ तौर पर स्पॉन्सर्ड के रूप में दिखाया जाएगा। वहीं प्लस, प्रो, बिजनेस, एंटरप्राइज और एजुकेशन प्लान वाले यूजर्स को विज्ञापन नहीं दिखेंगे। यह बदलाव भारत में जल्द शुरू होने वाला है।