OpenAI ने ChatGPT के लिए ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट फीचर पेश किया है

OpenAI ने लॉन्च किया ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट, जानिए कैसे करेगा काम

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI ने ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट फीचर लॉन्च किया है, जो बातचीत में आत्म-हानि यानी खुद को नुक्सान पहुंचाने का उल्लेख होने पर किसी विश्वसनीय तीसरे पक्ष को सूचित करेगा। यह ChatGPT के वयस्क यूजर्स को अपने अकाउंट में दोस्त या परिवार के सदस्य को ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट के रूप में नामित करने की अनुमति देता है। चैट करते समय आत्म-हानि का विषय आता है तो यह यूजर को उस व्यक्ति से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।