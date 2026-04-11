OpenAI ने भारत में नया प्लान लॉन्च किया है

OpenAI ने भारत में लॉन्च किया प्रो प्लान, जानिए कितनी है कीमत और क्या मिलेगा

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI ने भारत में ChatGPT का नया प्लान लॉन्च कर दिया है, जो खास तौर पर अधिक उपयोग करने वाले यूजर्स और डेवलपर्स के लिए है। यह ChatGPT के भीतर कोडिंग टूल्स और AI मॉडल्स तक पहुंच को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। यह अपडेट उन AI टूल्स की बढ़ती मांग को दर्शाता है, जो लंबे और अधिक जटिल सेशन को संभाल सकते हैं। आइये जानते हैं इस नए प्लान में यूजर्स को क्या मिलेगा।