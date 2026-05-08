OpenAI ने API में नई वॉयस इंटेलिजेंस सुविधाएं पेश की हैं

OpenAI ने API में लॉन्च की नई वॉयस इंटेलिजेंस सुविधाएं, जानिए क्या होगा फायदा

क्या है खबर?

OpenAI ने उसके API में अब कई नई वॉयस इंटेलिजेंस सुविधाएं लॉन्च की हैं। ये डेवलपर्स को ऐसे ऐप बनाने में मदद करेंगी, जो उपयोगकर्ताओं के साथ बातचीत कर सकें, उसे लिख सकें और अनुवाद कर सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी ने नया GPT‑रियलटाइम‑2 एक और वॉयस मॉडल पेश किया है, जिसे बातचीत करने में सक्षम आवाज सिमुलेशन बनाने के लिए विकसित किया गया है। इसे यूजर्स से अधिक जटिल अनुरोधों को संभालने के लिए बनाया गया है।