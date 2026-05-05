OpenAI ने एंटरप्राइज और स्कूलों के लिए लॉन्च किया नया ChatGPT ऐप, जानिए क्या मिलेंगी सुविधाएं
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI ने ChatGPT फोर इंट्यून नाम से एक नया iOS ऐप लॉन्च किया है। यह विशेष रूप से उन उद्यमों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए डिजाइन किया गया है, जिन्हें डाटा सुरक्षा के लिए माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून द्वारा प्रबंधित ऐप की आवश्यकता होती है। कंपनी के इस कदम से कार्यस्थलों और स्कूल में इसकी पहुंच का विस्तार होता है। साथ ही यह नवीनतम AI सुविधाओं को प्रदान करते हुए IT नीतियों का अनुपालन भी सुनिश्चित करता है।
जरूरत
इसलिए पड़ी नई ऐप की जरूरत
यह नया ऐप उन संगठनों के लिए बनाया गया है जो केवल इंट्यून द्वारा अनुमोदित ऐप्स का उपयोग सीमित करते हैं, जिससे कर्मचारी और छात्र सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किए बिना ChatGPT का उपयोग कर सकते हैं। यह आईफोन और आईपैड पर चैट हिस्ट्री को सिंक करता है, जिससे विभिन्न टूल्स पर काम करने वाले यूजर्स के लिए निर्बाध निरंतरता सुनिश्चित होती है। OpenAI का कहना है कि एंटरप्राइज-केंद्रित इस ऐप में ChatGPT की नवीनतम क्षमताएं शामिल हैं।
सुविधाएं
क्या मिलेंगी इस ऐप में सुविधाएं?
इस ऐप में यूजर टेक्स्ट प्रॉम्प्ट का उपयोग करके इमेज बना सकते हैं या मौजूदा विजुअल को एडिट कर सकते हैं। यह एडवांस्ड वॉयस मोड के माध्यम से वॉयस-बेस्ड इंटरैक्शन को भी सपोर्ट करता है, जिससे हैंड्स-फ्री बातचीत संभव हो पाती है। एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता फाइल्स और तस्वीरों को अपलोड करने की क्षमता है। यूजर दस्तावेजों का सारांश बना सकते हैं, मुख्य जानकारी निकाल सकते हैं और शेयर की गई सामग्री के आधार पर प्रश्न पूछ सकते हैं।