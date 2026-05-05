OpenAI ने नया ChatGPT iOS ऐप लॉन्च किया है

OpenAI ने एंटरप्राइज और स्कूलों के लिए लॉन्च किया नया ChatGPT ऐप, जानिए क्या मिलेंगी सुविधाएं

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI ने ChatGPT फोर इंट्यून नाम से एक नया iOS ऐप लॉन्च किया है। यह विशेष रूप से उन उद्यमों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए डिजाइन किया गया है, जिन्हें डाटा सुरक्षा के लिए माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून द्वारा प्रबंधित ऐप की आवश्यकता होती है। कंपनी के इस कदम से कार्यस्थलों और स्कूल में इसकी पहुंच का विस्तार होता है। साथ ही यह नवीनतम AI सुविधाओं को प्रदान करते हुए IT नीतियों का अनुपालन भी सुनिश्चित करता है।