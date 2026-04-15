OpenAI ने अपने GPT-5.4 मॉडल का साइबर वर्जन पेश किया है

OpenAI ने किया GPT-5.4 साइबर मॉडल लॉन्च, जानिए कहां होगा उपलब्ध

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI ने अपना GPT-5.4 साइबर मॉडल लॉन्च किया है, जो विशेष रूप से साइबर सुरक्षा कार्यों के लिए बनाया गया। यह GPT-5.4 मॉडल का एक विशेष वर्जन है। इस नए मॉडल को प्रतिद्वंद्वी कंपनी एंथ्रोपिक की ओर से पिछले सप्ताह अपने सबसे शक्तिशाली मिथोस मॉडल को पेश किए जाने के बाद लाया गया है। मिथोस दुरुपयोग के जोखिम के कारण चर्चाओं में है और इसी कारण इसे आम यूजर्स के लिए भी जारी नहीं किया था।