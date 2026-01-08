OpenAI ने ChatGPT हेल्थ किया लॉन्च, जानिए क्या है यह और इसका काम
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI ने ChatGPT के लिए एक नया फीचर ChatGPT हेल्थ लॉन्च किया है। यह ChatGPT का खास वर्जन है, जिसे हेल्थ और वेलनेस से जुड़ी बातचीत के लिए तैयार किया गया है। कंपनी का कहना है कि लोग बड़ी संख्या में स्वास्थ्य से जुड़े सवाल ChatGPT पर पूछते हैं। इसी जरूरत को देखते हुए ChatGPT हेल्थ को बेहतर प्राइवेसी और ज्यादा सुरक्षा के साथ पेश किया गया है।
फीचर
ChatGPT हेल्थ क्या है?
ChatGPT हेल्थ, ChatGPT के अंदर एक अलग और सुरक्षित सेक्शन है। यहां यूजर अपनी हेल्थ से जुड़ी जानकारी एक जगह देख और समझ सकते हैं। इसमें मेडिकल रिकॉर्ड और फिटनेस या वेलनेस ऐप्स को बातचीत से जोड़ा जा सकता है। इस नए फीचर का उद्देश्य यूजर्स को उनकी हेल्थ जानकारी को आसान भाषा में समझने में मदद करना है, ताकि वे अपने स्वास्थ्य से जुड़े फैसले बेहतर तरीके से ले सकें।
काम
यह फीचर कैसे करेगा काम?
ChatGPT हेल्थ में यूजर ऐपल हेल्थ, माय फिटनेस पाल, पेलोटन और कुछ मेडिकल रिकॉर्ड सर्विसेज से डाटा लिंक कर सकते हैं। इसके बाद ChatGPT यूजर की जानकारी के आधार पर सवालों के जवाब दे सकता है। इसमें लैब रिपोर्ट, दवाओं का रिकॉर्ड, अपॉइंटमेंट और हेल्थ पैटर्न समझने में मदद मिलती है। कंपनी ने साफ किया है कि यह इलाज या डायग्नोसिस के लिए नहीं, बल्कि सपोर्ट के लिए बनाया गया है।
अन्य
प्राइवेसी और रोलआउट की जानकारी
OpenAI का कहना है कि ChatGPT हेल्थ की बातचीत पूरी तरह एन्क्रिप्टेड रहती है। इन बातचीत का इस्तेमाल AI मॉडल को ट्रेन करने के लिए नहीं किया जाएगा। ChatGPT का यह नया फीचर अलग एनवायरनमेंट में काम करता है, जिससे डाटा सुरक्षित रहता है। ChatGPT हेल्थ धीरे-धीरे सभी यूजर्स के लिए रोल आउट किया जा रहा है। हालांकि, इसकी उपलब्धता देश और डाटा प्रोवाइडर के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।