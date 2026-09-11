OpenAI ने वित्तीय क्षेत्र के लिए लॉन्च किया नया ChatGPT

OpenAI ने वित्तीय क्षेत्र के लिए लॉन्च किया नया ChatGPT, AI से आसान होंगे कई काम

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:44 am Sep 11, 202610:44 am

क्या है खबर?

OpenAI ने वित्तीय सेवा क्षेत्र के लिए ChatGPT का नया वर्जन लॉन्च किया है। 'ChatGPT फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज' नाम का यह प्रोडक्ट खासतौर पर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स और इक्विटी रिसर्चर्स के लिए बनाया गया है। इसमें वित्तीय डाटा देने वाली कंपनियों के टूल और जानकारी को AI के साथ जोड़ा गया है। OpenAI ने बताया कि इसे मॉर्गन स्टेनली और एवरकोर के साथ डिजाइन पार्टनर के तौर पर विकसित किया गया है, ताकि वित्तीय कामकाज की जरूरतों को समझा जा सके।