OpenAI ने नया AI एजेंट 'डॉट्स' किया लॉन्च, कंप्यूटर चलाने से सॉफ्टवेयर बनाने तक करेगा काम

डॉट्स को इस तरह तैयार किया गया है कि यूजर उसे सिर्फ काम बताए और वह उस काम को पूरा करने के लिए जरूरी कदम खुद उठा सके।

यह कंप्यूटर पर अलग-अलग काम कर सकता है, जानकारी जुटा सकता है और उसके आधार पर दस्तावेज तैयार कर सकता है।

डॉट्स सॉफ्टवेयर बनाने में भी मदद कर सकता है। यूजर इसे ChatGPT के जरिए निर्देश दे सकता है, जिससे अलग-अलग काम करने के लिए बार-बार निर्देश देने की जरूरत कम होगी।