OpenAI ने नया AI एजेंट 'डॉट्स' किया लॉन्च, कंप्यूटर चलाने से सॉफ्टवेयर बनाने तक करेगा काम
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI ने आज (29 सितंबर) अपने डेवडे इवेंट में 'डॉट्स' नाम के अपने नए AI एजेंट को लॉन्च किया है। यह ऐसा AI एजेंट है जो यूजर के निर्देश पर खुद कई तरह के काम कर सकता है। कंपनी के मुताबिक डॉट्स कंप्यूटर चला सकता है, इंटरनेट पर जानकारी खोज सकता है, दस्तावेज तैयार कर सकता है और सॉफ्टवेयर बनाने जैसे काम भी कर सकता है।
खासियत
डॉट्स खुद कर सकता है कई काम
डॉट्स को इस तरह तैयार किया गया है कि यूजर उसे सिर्फ काम बताए और वह उस काम को पूरा करने के लिए जरूरी कदम खुद उठा सके।
यह कंप्यूटर पर अलग-अलग काम कर सकता है, जानकारी जुटा सकता है और उसके आधार पर दस्तावेज तैयार कर सकता है।
डॉट्स सॉफ्टवेयर बनाने में भी मदद कर सकता है। यूजर इसे ChatGPT के जरिए निर्देश दे सकता है, जिससे अलग-अलग काम करने के लिए बार-बार निर्देश देने की जरूरत कम होगी।
ऐप्स
कई ऐप्स और सेवाओं से जुड़ सकेगा
OpenAI ने डॉट्स को दूसरी ऐप्स और सेवाओं से जोड़ने की सुविधा भी दी है।
इससे एजेंट जरूरत के मुताबिक इनसे जानकारी ले सकता है और काम पूरा करने में उसका इस्तेमाल कर सकता है। कंपनी आगे चलकर यूजर्स को एक से ज्यादा डॉट्स इस्तेमाल करने की सुविधा देने की योजना बना रही है।
डेवडे में OpenAI ने अपने सोल मॉडल में बदलाव और टीमों के लिए साथ मिलकर काम करने वाली नई जगह की भी जानकारी दी है।
यूजर्स
OpenAI ने यूजर्स की संख्या भी बताई
OpenAI के मुताबिक दुनिया में हर सप्ताह ChatGPT का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स की संख्या बढ़कर 1.2 अरब हो गई है, जो गर्मियों में बताए गए 1 अरब यूजर्स से ज्यादा है।
कंपनी ने AI की सुरक्षा को लेकर भी कई बातों का जिक्र किया। हाल में GPT-6.1 एस्ट्रा को लेकर लॉन्च योजना में बदलाव किया गया था।
OpenAI ने AI से जुड़े साइबर हमलों और सुरक्षा जोखिमों को लेकर भी चिंता जताई है।
कीमत
कीमत और उपलब्धता
डॉट्स को 29 सितंबर से पेड यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया गया है।
शुरुआत में हर यूजर को एक डॉट मिलेगा और आगे चलकर एक से ज्यादा डॉट्स इस्तेमाल करने की सुविधा दी जाएगी। OpenAI ने ज्यादा इस्तेमाल और तेज प्रोसेसिंग के लिए 500 डॉलर का नया प्रीमियम प्लान भी पेश किया है।
वहीं, 200 डॉलर वाले प्लान में इस्तेमाल की सीमा कम की गई है। डॉट्स फिलहाल GPT-6 एस्ट्रा के मौजूदा वर्जन पर काम करता है।