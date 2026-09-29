OpenAI ने लॉन्च किया 500 डॉलर वाला नया प्लान, क्या कुछ मिलेगा इसमें?
क्या है खबर?
OpenAI ने अपने प्रीमियम यूजर्स के लिए नया 500 डॉलर (लगभग 48,000 रुपये) प्रति महीने का प्लान पेश किया है। यह प्लान उन लोगों के लिए है, जिन्हें AI से काम करते समय सबसे ज्यादा स्पीड चाहिए। इसके साथ अल्ट्राफास्ट स्पीड टियर मिलेगा, जो कोडेक्स और वर्क में हर सेकंड 300 टोकन तक तैयार कर सकता है। इससे कोड लिखने और दूसरे काम तेजी से पूरे करने में मदद मिलेगी। यह सुविधा API यूजर्स को भी मिलेगी।
सुविधा
क्या कुछ मिलेगा इसमें?
नए प्लान में सभी प्रो यूजर्स को एक डॉट मिलेगा, जिसे OpenAI ने AI एजेंट के रूप में पेश किया है।
डॉट के साथ की गई बातचीत ChatGPT की सामान्य इस्तेमाल सीमा में नहीं गिनी जाएगी। इसके अलावा, प्लस और प्रो यूजर्स के लिए साइन इन विथ ChatGPT की सुविधा लाई जा रही है।
इससे नोशन और कॉग्निशन समेत 16 कंपनियों की सेवाओं में OpenAI मॉडल इस्तेमाल किए जा सकेंगे। इसके लिए अलग API सेट करने की जरूरत नहीं होगी।
बदलाव
200 डॉलर वाले प्रो प्लान में भी बदलाव
OpenAI ने मौजूदा 200 डॉलर वाले प्रो प्लान में भी बदलाव किया है।
कोडेक्स और वर्क में मिलने वाला इस्तेमाल प्लस यूजर्स की सीमा के 20 गुना से घटाकर 10 गुना किया जाएगा। ChatGPT में GPT-6 प्रो के संदेशों की साप्ताहिक सीमा 200 से घटाकर 100 कर दी जाएगी।
कंपनी के मुताबिक पुराने यूजर्स को कुछ समय तक मौजूदा सीमा मिलेगी। इसके बाद उन्हें एक बार का क्रेडिट दिया जाएगा, ताकि नई कम सीमा के असर को संभाला जा सके।