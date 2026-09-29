OpenAI ने लॉन्च किया 500 डॉलर वाला नया प्लान

OpenAI ने लॉन्च किया 500 डॉलर वाला नया प्लान, क्या कुछ मिलेगा इसमें?

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:55 pm Sep 29, 202611:55 pm

क्या है खबर?

OpenAI ने अपने प्रीमियम यूजर्स के लिए नया 500 डॉलर (लगभग 48,000 रुपये) प्रति महीने का प्लान पेश किया है। यह प्लान उन लोगों के लिए है, जिन्हें AI से काम करते समय सबसे ज्यादा स्पीड चाहिए। इसके साथ अल्ट्राफास्ट स्पीड टियर मिलेगा, जो कोडेक्स और वर्क में हर सेकंड 300 टोकन तक तैयार कर सकता है। इससे कोड लिखने और दूसरे काम तेजी से पूरे करने में मदद मिलेगी। यह सुविधा API यूजर्स को भी मिलेगी।