अब इंसानों की तरह बात करेगा ChatGPT

अब इंसानों की तरह बात करेगा ChatGPT, OpenAI ने पेश किया GPT-लाइव मॉडल

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:37 am Jul 09, 202610:37 am

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) OpenAI ने ChatGPT के लिए नया GPT-लाइव वॉइस मॉडल लॉन्च किया है। कंपनी का दावा है कि यह पहले के मुकाबले अधिक स्वाभाविक और इंसानों जैसी बातचीत का अनुभव देगा। नए मॉडल के आने के बाद बातचीत के दौरान रुकावट काफी कम होगी और जवाब भी ज्यादा सहज तरीके से मिलेंगे। OpenAI ने GPT-लाइव-1 और GPT-लाइव-1 मिनी नाम के दो नए मॉडल पेश किए हैं, जो पुराने एडवांस्ड वॉइस मोड की जगह लेंगे।