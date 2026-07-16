OpenAI ने पेश किया अपना पहला हार्डवेयर डिवाइस

OpenAI ने पहला हार्डवेयर 'कोडेक्स माइक्रो' किया लॉन्च, जानिए क्या है इसकी खासियत

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:18 am Jul 16, 202609:18 am

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI ने अपना पहला हार्डवेयर डिवाइस पेश कर दिया है। कंपनी ने कोडेक्स माइक्रो नाम का प्रोग्रामेबल मैक्रो पैड लॉन्च किया है। इसे खास तौर पर OpenAI के AI कोडिंग एजेंट कोडेक्स के साथ काम करने के लिए तैयार किया गया है। यह डिवाइस वर्क लाउडर कंपनी के साथ मिलकर बनाया गया है और प्रोग्रामिंग करने वाले लोगों के काम को आसान, तेज और अधिक सुविधाजनक बनाने का दावा किया गया है।