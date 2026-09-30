ChatGPT बनेगा नया ऐप मार्केटप्लेस

OpenAI ChatGPT को बना रही ऐप मार्केटप्लेस, अब चैट में ही मिलेंगे ऐप्स

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:32 am Sep 30, 202610:32 am

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI ChatGPT को एक नए ऐप मार्केटप्लेस में बदल रही है। कंपनी ने डेवडे कार्यक्रम में बताया कि अब यूजर ChatGPT के जरिए अपनी जरूरत के हिसाब से अलग-अलग ऐप खोज और इस्तेमाल कर सकेंगे। चैट के दौरान ChatGPT खुद भी किसी काम के लिए जरूरी ऐप सुझा सकेगा। यूजर उस ऐप को सीधे चैट से जोड़कर इस्तेमाल कर पाएगा। कंपनी के मुताबिक, ChatGPT के हर सप्ताह 1.2 अरब से ज्यादा यूजर हैं।