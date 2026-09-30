OpenAI ChatGPT को बना रही ऐप मार्केटप्लेस, अब चैट में ही मिलेंगे ऐप्स
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI ChatGPT को एक नए ऐप मार्केटप्लेस में बदल रही है। कंपनी ने डेवडे कार्यक्रम में बताया कि अब यूजर ChatGPT के जरिए अपनी जरूरत के हिसाब से अलग-अलग ऐप खोज और इस्तेमाल कर सकेंगे। चैट के दौरान ChatGPT खुद भी किसी काम के लिए जरूरी ऐप सुझा सकेगा। यूजर उस ऐप को सीधे चैट से जोड़कर इस्तेमाल कर पाएगा। कंपनी के मुताबिक, ChatGPT के हर सप्ताह 1.2 अरब से ज्यादा यूजर हैं।
इस्तेमाल
चैट के अंदर ही ऐप्स का इस्तेमाल
OpenAI के नए प्लगइन एक्सटेंशन की मदद से डेवलपर्स ChatGPT के अंदर अपने ऐप के लिए पैनल बना सकेंगे।
यूजर बातचीत के दौरान ही ऐप्स पर काम कर पाएगा। उदाहरण के लिए मीटिंग ऐप से कैलेंडर देखना, नोट्स बनाना और बैठक के बाद जरूरी कामों की जानकारी लेना संभव होगा।
इसी तरह फिग्मा और अडोबी जैसे डिजाइन ऐप्स का इस्तेमाल भी ChatGPT के अंदर किया जा सकेगा। इससे अलग-अलग कामों के लिए बार-बार दूसरा ऐप खोलने की जरूरत कम होगी।
काम
डॉट्स खुद करेंगे जरूरी काम
OpenAI के डॉट्स AI एजेंट यूजर के लिए अलग-अलग ऐप और टूल्स का इस्तेमाल करके काम कर सकेंगे।
हर डॉट के पास अपना क्लाउड कंप्यूटर और ब्राउजर होगा। डॉट्स 4,000 से ज्यादा ऐप्स से जुड़ सकते हैं और जरूरत के हिसाब से सही टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इससे यूजर को पहले से यह तय करने की जरूरत कम होगी कि किसी काम के लिए कौन सा ऐप इस्तेमाल करना है। एजेंट वेब पर जानकारी भी खोज सकेंगे।