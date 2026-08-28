OpenAI कर रही नए 'परसिस्टेंट मोड' की टेस्टिंग, बिना यूजर के भी काम करेगा AI

वायर्ड के मुताबिक, इस नए मोड में कोडेक्स किसी काम के पूरा होने के बाद तुरंत रुकने के बजाय आगे के जरूरी काम खुद तय कर सकता है।

यह यूजर की पहली मांग और पिछली बातचीत से मिली जानकारी का इस्तेमाल करके नए काम बना सकता है। इसके बाद अलग-अलग सत्रों में उन कामों पर आगे बढ़ सकता है।

सिस्टम में जरूरत पड़ने पर यूजर को खुद मैसेज भेजने की सुविधा बताई गई है, लेकिन इसका इस्तेमाल सीमित रखा जाएगा।