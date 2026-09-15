OpenAI कर रही ChatGPT चैट की समीक्षा

OpenAI कर रही ChatGPT चैट की समीक्षा, इंसान पढ़ते हैं यूजर्स की बातें

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:22 pm Sep 15, 202602:22 pm

क्या है खबर?

OpenAI अपने ChatGPT सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए यूजर्स की असली बातचीत की जांच करवा रही है। 404 मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इस काम के लिए सैकड़ों कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की मदद ली जा रही है। ये कर्मचारी ChatGPT के सवाल और जवाब पढ़ते हैं, उनकी गुणवत्ता देखते हैं और कमियों को दर्ज करते हैं। इस प्रक्रिया में कुछ ऐसी बातचीत भी सामने आ सकती है, जिनमें यूजर्स की निजी या संवेदनशील जानकारी मौजूद हो।