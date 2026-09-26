OpenAI कर रही AI एजेंट की गतिविधियों की समीक्षा, जांच में लग सकते हैं महीनों

कंपनी ने कहा है कि वह अपनी जांच उन मामलों पर केंद्रित कर रही है, जिनमें एजेंट्स ने थर्ड-पार्टी वेबसाइट्स के साथ बातचीत करते समय अपने तय कामों या निर्धारित तरीकों से हटकर काम किया।

OpenAI ने कहा कि अब तक पहचाने गए ज्यादातर मामले कम गंभीरता वाले रहे और इनमें शामिल थर्ड-पार्टी सेवाओं पर किसी खास असर का बहुत कम या कोई सबूत नहीं मिला है।

कंपनी अपनी समीक्षा के साथ-साथ प्रभावित संगठनों को भी सूचित कर रही है।