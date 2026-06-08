ChatGPT में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव करने की तैयारी में OpenAI

फोकस

AI एजेंट्स पर बढ़ा कंपनी का फोकस

OpenAI अब ऐसे AI एजेंट विकसित करने पर जोर दे रही है, जो लोगों की ओर से कई काम खुद कर सकें। कंपनी का मानना है कि भविष्य में ऐसे सिस्टम साधारण चैटबॉट्स से ज्यादा उपयोगी साबित हो सकते हैं। ये एजेंट यात्रा बुक करने, कामों की योजना बनाने और रोजमर्रा के डिजिटल कार्य पूरे करने में मदद कर सकते हैं। OpenAI का लक्ष्य AI को केवल सवाल-जवाब तक सीमित रखने के बजाय उसे अधिक कामकाजी और उपयोगी बनाना है।