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ChatGPT में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव करने की तैयारी में OpenAI
ChatGPT में बड़े बदलाव की तैयारी

ChatGPT में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव करने की तैयारी में OpenAI

लेखन बिश्वजीत कुमार
Jun 08, 2026
10:23 am
क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI अपने AI चैटबॉट ChatGPT में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव करने की योजना बना रही है। कंपनी का लक्ष्य ChatGPT को केवल सवालों के जवाब देने वाले प्लेटफॉर्म से आगे ले जाकर ऐसा डिजिटल सहायक बनाना है, जो लोगों की ओर से कई काम खुद कर सके। इसके तहत OpenAI नई सुविधाओं और तकनीकों पर काम कर रहा है, जिससे ChatGPT पहले से अधिक उपयोगी और कामकाजी बन सकेगा।

फोकस

AI एजेंट्स पर बढ़ा कंपनी का फोकस

OpenAI अब ऐसे AI एजेंट विकसित करने पर जोर दे रही है, जो लोगों की ओर से कई काम खुद कर सकें। कंपनी का मानना है कि भविष्य में ऐसे सिस्टम साधारण चैटबॉट्स से ज्यादा उपयोगी साबित हो सकते हैं। ये एजेंट यात्रा बुक करने, कामों की योजना बनाने और रोजमर्रा के डिजिटल कार्य पूरे करने में मदद कर सकते हैं। OpenAI का लक्ष्य AI को केवल सवाल-जवाब तक सीमित रखने के बजाय उसे अधिक कामकाजी और उपयोगी बनाना है।

कोडेक्स

कोडेक्स प्लेटफॉर्म को मिल रही लोकप्रियता

OpenAI की इस रणनीति में कोडेक्स नामक कोडिंग प्लेटफॉर्म की महत्वपूर्ण भूमिका है। कंपनी के अनुसार, इस प्लेटफॉर्म का उपयोग हर सप्ताह लाखों लोग कर रहे हैं। कोडिंग से जुड़े कामों को आसान बनाने के लिए तैयार किया गया यह प्लेटफॉर्म तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। OpenAI का मानना है कि ऐसे टूल्स डेवलपर्स और तकनीकी पेशेवरों की उत्पादकता बढ़ाने में मदद कर सकते हैं और भविष्य के AI आधारित कार्यों की मजबूत नींव बन सकते हैं।

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सुविधाएं

ChatGPT में जुड़ेंगी नई सुविधाएं

कंपनी ChatGPT के वेब और मोबाइल अनुभव को भी नया रूप देने की तैयारी कर रही है। इसमें कोडिंग, इमेज बनाने और दूसरे एप्लिकेशन से जुड़ी सुविधाओं को अधिक महत्व दिया जाएगा। इसके साथ ही OpenAI अपनी आंतरिक टीमों का पुनर्गठन भी कर रहा है। कंपनी कुछ उपभोक्ता सेवाओं के साथ-साथ व्यावसायिक ग्राहकों पर भी ज्यादा ध्यान दे रही है। इन बदलावों का उद्देश्य AI सेवाओं को अधिक उपयोगी, तेज और व्यापक बनाना बताया जा रहा है।

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