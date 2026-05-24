OpenAI शोध कार्य के लिए नियुक्ति कर रही है

OpenAI कर रही AI को खुद बेहतर बनाने से रोक सकते वाले शोधकर्ताओं की तलाश

क्या है खबर?

OpenAI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिस्टम के स्वयं को बेहतर बनाने की क्षमता के विकास पर शोध करने के लिए एक शोधकर्ता की तलाश कर रही है। सुरक्षा तैयारी टीम के अंतर्गत आने वाले इस पद के लिए 2.95 लाख से 4.45 लाख डॉलर (लगभग 2.5 से 3.7 करोड़ रुपये) तक के वेतन की पेशकश की जा रही है। AI स्टार्टअप को ऐसे लोगों की तलाश है, जो तकनीकी रूप से कुशल होने के साथ समझदार और रणनीतिक भी हों।