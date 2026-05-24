OpenAI कर रही AI को खुद बेहतर बनाने से रोक सकते वाले शोधकर्ताओं की तलाश
क्या है खबर?
OpenAI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिस्टम के स्वयं को बेहतर बनाने की क्षमता के विकास पर शोध करने के लिए एक शोधकर्ता की तलाश कर रही है। सुरक्षा तैयारी टीम के अंतर्गत आने वाले इस पद के लिए 2.95 लाख से 4.45 लाख डॉलर (लगभग 2.5 से 3.7 करोड़ रुपये) तक के वेतन की पेशकश की जा रही है। AI स्टार्टअप को ऐसे लोगों की तलाश है, जो तकनीकी रूप से कुशल होने के साथ समझदार और रणनीतिक भी हों।
काम
क्या होगा शोधकर्ता का काम?
नए शोधकर्ता के काम में उन समस्याओं के बारे में तर्क करना शामिल है, जो भविष्य में मौजूद हो सकती हैं, लेकिन अभी तक नहीं। व्यक्ति उन जोखिमों का मॉडल तैयार करेगा, जो अभी तक सामने नहीं आए हैं। बिजनेस इनसाइडर के अनुसार, शोधकर्ता डाटा पॉइजनिंग से मॉडल्स की रक्षा कर सकता है, मॉडल तर्क की व्याख्या करने के लिए टूल विकसित कर सकता है और तकनीकी कर्मचारियों के ऑटोमेशन की दिशा में प्रगति पर नजर रख सकता है।
अनुमान
मॉडल अपने कार्यों को खुद बढ़ा सकता है
रिपोर्ट के अनुसार, गूगल डीपमाइंड के प्रमुख डेमिस हसाबिस ने इस सप्ताह कहा कि मानवता विलक्षणता की शुरुआत पर है। मानव नीति प्रमुख जैक क्लार्क का अनुमान है कि 2028 के अंत तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा मनुष्यों के बिना अनुसंधान और विकास करने की संभावना लगभग 60 प्रतिशत है। METR के शोधकर्ताओं ने पाया कि कार्य की लंबाई के मामले में अग्रणी मॉडल हर 7 महीने में कार्यों की संख्या दोगुनी कर सकते हैं।