OpenAI बना रही AI-आधारित स्मार्टफोन, जानिए क्या होंगी इसमें खूबियां

फायदा

AI एजेंट्स पर आधारित होगा फोन

कुओ का कहना है कि OpenAI एक ऐसे डिवाइस पर काम कर रहा है, जो AI एजेंट्स पर आधारित होगा, जहां फोन यूजर के वास्तविक समय के संदर्भ को समझेगा और कार्यों को सीधे तरीके से पूरा करने में मदद करेगा। एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा, "OpenAI, मीडियाटेक और क्वालकॉम के साथ मिलकर स्मार्टफोन प्रोसेसर विकसित कर रहा है, जिसमें लक्सशेयर सिस्टम डिजाइन और निर्माण भागीदार है। बड़े पैमाने पर उत्पादन 2028 में शुरू होने की उम्मीद है।"