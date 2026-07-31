OpenAI ने घटाईं GPT-5.6 AI मॉडल्स की कीमतें

OpenAI ने घटाईं GPT-5.6 AI मॉडल्स की कीमतें, किमी K3 को मिलेगी कड़ी टक्कर

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:58 am Jul 31, 202611:58 am

क्या है खबर?

OpenAI ने अपने फ्लैगशिप AI मॉडल्स की कीमतें कम करने का ऐलान किया है। कंपनी के CEO सैम ऑल्टमैन ने बताया कि GPT-5.6 लूना और GPT-5.6 टेरा अब पहले की तुलना में काफी सस्ते होंगे। GPT-5.6 लूना की नई शुरुआती कीमत 0.20 डॉलर प्रति 10 लाख इनपुट टोकन और GPT-5.6 टेरा की 2 डॉलर प्रति 10 लाख इनपुट टोकन कर दी गई है। कंपनी का कहना है कि यह फैसला बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए लिया गया है।