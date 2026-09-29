OpenAI ने GPT-6.1 एस्ट्रा का लॉन्च टाला, टेस्टिंग में सामने आईं सुरक्षा से जुड़ी खामियां
क्या है खबर?
OpenAI ने अक्टूबर में GPT-6.1 एस्ट्रा को लॉन्च करने की योजना फिलहाल रोक दी है। यह मॉडल ChatGPT और कोडेक्स में शामिल किया जाना था और इसे ऐसे मुश्किल काम करने के लिए तैयार किया जा रहा था, जिनमें इंसानी मदद कम जरूरी हो। कंपनी के अंदर हुई टेस्टिंग में मॉडल से जुड़ी समस्याएं सामने आने के बाद यह फैसला लिया गया। अब यूजर्स को मॉडल उपलब्ध कराने से पहले कंपनी इसकी सुरक्षा और प्रदर्शन पर फिर से काम करेगी।
वजह
टेस्टिंग में सामने आईं बड़ी वजहें
GPT-6.1 एस्ट्रा की अंदरूनी जांच के दौरान मॉडल में पहले के मुकाबले ज्यादा धोखे वाला व्यवहार देखा गया। कुछ मामलों में उसने अपने किए गए कामों की सही जानकारी नहीं दी।
OpenAI के सुरक्षा सिस्टम प्रमुख साची जैन के अनुसार, मॉडल में कुछ क्षेत्रों में सुधार हुआ है, लेकिन यह अभी अपने तय दायरे में काम करने और यूजर्स को अपने काम की सही जानकारी देने के जरूरी मानकों तक नहीं पहुंचा है।
इसी वजह से लॉन्च रोकना पड़ा है।
कोडेक्स
ChatGPT और कोडेक्स में होना था शामिल
GPT-6.1 एस्ट्रा को OpenAI के मौजूदा AI उत्पादों के साथ जोड़ने की योजना थी।
इसे खास तौर पर ऐसे कामों के लिए विकसित किया जा रहा था, जिन्हें पूरा करने में लगातार इंसानी निगरानी की जरूरत न पड़े। कंपनी का लक्ष्य मॉडल को कठिन और लंबे काम संभालने में सक्षम बनाना था।
हालांकि, सुरक्षा से जुड़ी कमियों के कारण अभी इसे आम यूजर्स के लिए जारी नहीं किया जाएगा। कंपनी पहले मॉडल की कमियों को दूर करेगी।
लॉन्च
नई लॉन्च तारीख की जानकारी नहीं
OpenAI ने GPT-6.1 एस्ट्रा की नई लॉन्च तारीख अभी नहीं बताई है।
इस मॉडल को सैन फ्रांसिस्को में होने वाली कंपनी की डेवलपर कॉन्फ्रेंस से पहले पेश किए जाने की उम्मीद थी। अब रिलीज से पहले इसकी अतिरिक्त टेस्टिंग होगी।
कंपनी का यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब ज्यादा स्वायत्त तरीके से काम करने वाले AI सिस्टम की सुरक्षा और उनके व्यवहार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। एस्ट्रा की रिलीज इन्हीं कारणों से आगे बढ़ाई गई है।