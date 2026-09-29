OpenAI ने GPT-6.1 एस्ट्रा का लॉन्च टाला

OpenAI ने GPT-6.1 एस्ट्रा का लॉन्च टाला, टेस्टिंग में सामने आईं सुरक्षा से जुड़ी खामियां

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:12 am Sep 29, 202611:12 am

क्या है खबर?

OpenAI ने अक्टूबर में GPT-6.1 एस्ट्रा को लॉन्च करने की योजना फिलहाल रोक दी है। यह मॉडल ChatGPT और कोडेक्स में शामिल किया जाना था और इसे ऐसे मुश्किल काम करने के लिए तैयार किया जा रहा था, जिनमें इंसानी मदद कम जरूरी हो। कंपनी के अंदर हुई टेस्टिंग में मॉडल से जुड़ी समस्याएं सामने आने के बाद यह फैसला लिया गया। अब यूजर्स को मॉडल उपलब्ध कराने से पहले कंपनी इसकी सुरक्षा और प्रदर्शन पर फिर से काम करेगी।