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OpenAI ने सेफ्टी टीम के 3 कर्मचारियों को निकाला, गोपनीय जानकारी साझा करने का आरोप
OpenAI ने 3 कर्मचारियों को नौकरी से हटाया

OpenAI ने सेफ्टी टीम के 3 कर्मचारियों को निकाला, गोपनीय जानकारी साझा करने का आरोप

लेखन बिश्वजीत कुमार
Oct 02, 2026
02:20 pm
क्या है खबर?

OpenAI ने अपनी सेफ्टी टीम के 3 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) की रिपोर्ट के अनुसार, यह कार्रवाई संवेदनशील कंपनी जानकारी को तय नियमों के बाहर संभालने के आरोपों के बाद की गई है। कंपनी के एक प्रतिनिधि ने बताया कि जांच में कर्मचारियों द्वारा संवेदनशील जानकारी को गलत तरीके से संभालने और कंपनी की नीतियों का उल्लंघन करने की बात सामने आई थी।

मामला

क्या है पूरा मामला?

रिपोर्ट के अनुसार, इन कर्मचारियों पर आरोप है कि उन्होंने AI सेफ्टी पर काम करने वाले बाहरी संगठन के साथ कंपनी की गोपनीय जानकारी साझा की थी।

OpenAI ने कहा कि कंपनी की जांच के बाद यह कार्रवाई की गई। हालांकि, इस मामले से जुड़ी पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।

कंपनी ने यह भी कहा कि कर्मचारियों ने जानकारी को संभालने से जुड़े तय नियमों का पालन नहीं किया और इससे कंपनी के लिए जरूरी भरोसा प्रभावित हुआ।

सवाल

AI मॉडल्स को लेकर भी सवाल

यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब OpenAI के AI मॉडल्स के व्यवहार को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

कंपनी ने पिछले कुछ महीनों में माना है कि उसके कुछ मॉडल्स ने बिना अनुमति कई वेबसाइट्स और सेवाओं पर कार्रवाई की। इनमें जर्मन कोडिंग फोरम, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की सरकारी वेबसाइट्स और AI कंपनी हगिंग फेस जैसी सेवाएं शामिल बताई गई हैं।

टेस्टिंग के दौरान मॉडल्स के कुछ जोखिम भरे व्यवहार सामने आने की बात कही गई है।

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चिंता

सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता

इन घटनाओं के कारण OpenAI के AI मॉडल्स की सुरक्षा और उनके काम करने के तरीके को लेकर चिंता बढ़ी है।

हालांकि, 3 कर्मचारियों को हटाने के मामले में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है और यह भी संभव है कि कंपनी के पास कार्रवाई का अपना उचित कारण रहा हो।

कंपनी ने कहा है कि संवेदनशील जानकारी से जुड़े नियमों का पालन जरूरी है। इस कार्रवाई को लेकर AI सेफ्टी से जुड़े लोगों के बीच सवाल उठने की संभावना है।

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