OpenAI ने सेफ्टी टीम के 3 कर्मचारियों को निकाला, गोपनीय जानकारी साझा करने का आरोप

रिपोर्ट के अनुसार, इन कर्मचारियों पर आरोप है कि उन्होंने AI सेफ्टी पर काम करने वाले बाहरी संगठन के साथ कंपनी की गोपनीय जानकारी साझा की थी।

OpenAI ने कहा कि कंपनी की जांच के बाद यह कार्रवाई की गई। हालांकि, इस मामले से जुड़ी पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।

कंपनी ने यह भी कहा कि कर्मचारियों ने जानकारी को संभालने से जुड़े तय नियमों का पालन नहीं किया और इससे कंपनी के लिए जरूरी भरोसा प्रभावित हुआ।