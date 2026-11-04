OpenAI के कर्मचारियों ने लॉन्च से पहले ChatGPT की सुरक्षा खामियों को लेकर चेताया था

OpenAI के कर्मचारियों ने पहले ही बता दी थी ChatGPT की सुरक्षा खामियां, रिपोर्ट में दावा

क्या है खबर?

2022 के आखिर में OpenAI की ओर से ChatGPT लॉन्च किए जाने से पहले ही कंपनी के कुछ कर्मचारियों ने इसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आंतरिक स्तर पर चिंता जताई थी। सूत्रों ने बताया कि कर्मचारियों ने शीर्ष नेतृत्व और निदेशक मंडल के सामने अपनी चिंताएं रखी थीं। यह भी कहा कि इन बातचीत के बाद कुछ कर्मचारियों को लगा कि प्रबंधन का ध्यान सुरक्षा के बजाय गूगल और एंथ्रोपिक जैसे प्रतिस्पर्धियों के साथ कदम मिलाकर चलने पर ज्यादा था।