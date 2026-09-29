OpenAI का डेवडे 2026 आज होगा

OpenAI का डेवडे 2026 आज होगा, जानिए कैसे देख सकेंगे लाइव और संभावित घोषणाएं

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:07 pm Sep 29, 202603:07 pm

क्या है खबर?

OpenAI आज (29 सितंबर) डेवडे 2026 आयोजित करने वाली है। यह कार्यक्रम सैन फ्रांसिस्को के फोर्ट मेसन में होगा, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े डेवलपर्स जुटेंगे। कार्यक्रम में नए प्रोडक्ट के डेमो, तकनीकी जानकारी और वर्कशॉप रखी जाएंगी। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सैम ऑल्टमैन उद्घाटन भाषण दे सकते हैं। इस कार्यक्रम में OpenAI अपने प्लेटफॉर्म से जुड़े नए बदलावों और डेवलपर्स के लिए आने वाली सुविधाओं की जानकारी दे सकती है।