ChatGPT का नया मॉडल GPT-6.1 सोल लॉन्च

OpenAI ने GPT-6.1 सोल मॉडल किया लॉन्च, जानिए क्या है इसकी खासियत

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:21 pm Sep 29, 202611:21 pm

क्या है खबर?

OpenAI ने आज (29 सितंबर) अपने डेवडे इवेंट में ChatGPT के नए मॉडल GPT-6.1 सोल को लॉन्च किया है। कंपनी ने इसे GPT-6 सोल के लॉन्च के करीब एक हफ्ते बाद पेश किया है। OpenAI का कहना है कि नया मॉडल मुश्किल और लंबे कामों को पूरा करने में पहले से बेहतर है। कंपनी के मुताबिक GPT-6.1 सोल एजेंटिक कोडिंग, कंप्यूटर इस्तेमाल और पेशेवर कामों में GPT-6 एस्ट्रा के करीब क्षमता देता है, जबकि इसकी कीमत काफी कम है।