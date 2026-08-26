OpenAI ने अपने नए चिप्स टेस्ट में एनवीडिया प्रोसेसर से बेहतर प्रदर्शन का किया दावा

OpenAI के चिप प्रमुख चीफ रिचर्ड हो ने एक साक्षात्कार में बताया कि इस सेमीकंडक्टर की तुलना एनवीडिया के GB300 से की गई, जो टेस्ट में इस्तेमाल किए गए सार्वजनिक बेंचमार्किंग सिस्टम पर सबसे बेहतर विकल्प था।

ChatGPT निर्माता इस साल के आखिर में अपने AI मॉडल को सपोर्ट करने के लिए नए चिप्स का इस्तेमाल शुरू करने की योजना बना रही है।

वह खुद के चिप्स बनाने पर काम कर रही कंपनियों की होड़ में शामिल हो गई है।