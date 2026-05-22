पावरपॉइंट में आया ChatGPT, अब AI बनाएगा प्रेजेंटेशन स्लाइड

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI ने ChatGPT को अब माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट के साथ जोड़ दिया है। कंपनी का कहना है कि यूजर्स अब AI की मदद से नई प्रेजेंटेशन स्लाइड तैयार कर सकेंगे और पुरानी स्लाइड्स को एडिट भी कर पाएंगे। यह फीचर फिलहाल बीटा वर्जन में उपलब्ध है। इसके जरिए लोग आसान भाषा में कमांड देकर प्रेजेंटेशन तैयार कर सकेंगे। इससे ऑफिस और पढ़ाई से जुड़े काम पहले के मुकाबले काफी आसान और तेज हो जाएंगे।

काम AI खुद बनाएगा और अपडेट करेगा स्लाइड नए फीचर की मदद से ChatGPT यूजर्स के लिखे साधारण निर्देशों को समझकर प्रेजेंटेशन तैयार करेगा। इसके अलावा यह पुरानी स्लाइड्स में बदलाव करने, टेक्स्ट अपडेट करने और जरूरी जानकारी जोड़ने का काम भी कर सकेगा। कंपनी के अनुसार, ChatGPT जीमेल, आउटलुक और शेयरपॉइंट जैसी सेवाओं से जानकारी लेकर भी काम कर सकता है। इससे यूजर्स को अलग-अलग जगह से डाटा कॉपी करने की जरूरत कम होगी और प्रेजेंटेशन बनाने में समय की बचत होगी।

एक्सेस फ्री और बिजनेस यूजर्स को भी मिला एक्सेस यह फीचर फिलहाल बीटा मोड में है, लेकिन ज्यादातर यूजर्स इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें फ्री प्लान वाले यूजर्स और ChatGPT बिजनेस इस्तेमाल करने वाले लोग भी शामिल हैं। कंपनी का कहना है कि आने वाले समय में इस फीचर को और बेहतर बनाया जाएगा। इससे कंपनियां, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स तेजी से प्रेजेंटेशन तैयार कर सकेंगे। AI की मदद से स्लाइड डिजाइन और कंटेंट तैयार करने का काम पहले से आसान होने की उम्मीद जताई जा रही है।

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