सैम ऑल्टमैन की बड़ी चेतावनी

सैम ऑल्टमैन की बड़ी चेतावनी, AI इंसानों के हाथ से निकला तो क्या होगा?

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:39 pm Sep 14, 202603:39 pm

क्या है खबर?

OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने आज एक एक्स पोस्ट में AI को लेकर दो बड़े खतरों की बात कही है। उन्होंने कहा कि AI की तरक्की गलत दिशा में गई, तो इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। पहला खतरा यह है कि AI इतना ताकतवर बन जाए कि इंसान उस पर नियंत्रण खो दें। दूसरा खतरा किसी एक कंपनी, व्यक्ति या देश के हाथों में AI की ताकत सिमट जाना है, जिससे पूरी दुनिया पर असर पड़ सकता है।