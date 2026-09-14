सैम ऑल्टमैन की बड़ी चेतावनी, AI इंसानों के हाथ से निकला तो क्या होगा?
क्या है खबर?
OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने आज एक एक्स पोस्ट में AI को लेकर दो बड़े खतरों की बात कही है। उन्होंने कहा कि AI की तरक्की गलत दिशा में गई, तो इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। पहला खतरा यह है कि AI इतना ताकतवर बन जाए कि इंसान उस पर नियंत्रण खो दें। दूसरा खतरा किसी एक कंपनी, व्यक्ति या देश के हाथों में AI की ताकत सिमट जाना है, जिससे पूरी दुनिया पर असर पड़ सकता है।
नियंत्रण
AI पर इंसानों का नियंत्रण जरूरी
ऑल्टमैन के अनुसार, AI को हमेशा इंसानों की मदद और सेवा के लिए काम करना चाहिए।
अगर भविष्य में AI सिस्टम इतने सक्षम हो गए कि लोग उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाए, तो यह बड़ी समस्या बन सकती है। उन्होंने कहा कि AI के विकास के साथ सुरक्षा पर भी ध्यान देना जरूरी है।
उनका मानना है कि तकनीक आगे बढ़े, लेकिन इंसानों का नियंत्रण किसी स्थिति में खत्म नहीं होना चाहिए। इसके लिए लगातार निगरानी और जांच जरूरी होगी।
खतरा
ताकत एक जगह इकट्ठा होने का खतरा
ऑल्टमैन ने AI की ताकत किसी एक व्यक्ति या कंपनी के पास पहुंचने को भी गंभीर खतरा बताया।
अगर कोई बहुत शक्तिशाली AI का इस्तेमाल अपनी सोच दूसरों पर थोपने के लिए करे, तो इसके बुरे परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कोई देश या AI कंपनी जरूरत से ज्यादा ताकतवर बन सकती है।
इसलिए AI का विकास संतुलित तरीके से होना चाहिए और इसकी निगरानी जरूरी है। इससे गलत इस्तेमाल की आशंका कम की जा सकेगी।
नियम
सुरक्षा के लिए नए नियमों की जरूरत
ऑल्टमैन ने साफ किया कि AI डेवलपमेंट रोकना समाधान नहीं है।
उनका कहना है कि कंपनियों को तेज विकास के साथ सुरक्षा उपाय भी मजबूत करने चाहिए। इसके लिए निगरानी, सुरक्षा जांच और स्वतंत्र ऑडिटर की मदद ली जा सकती है। उन्होंने AI कंपनियों के लिए समान नियम बनाने का समर्थन किया।
साथ ही कहा कि कंपनियों को कानून बनने का इंतजार किए बिना खुद सुरक्षा कदम उठाने चाहिए। इससे भविष्य के बड़े खतरों को समय रहते रोका जा सकेगा।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें पोस्ट
The world deserves confidence that American companies developing increasingly capable AI will act responsibly, especially as the trajectory of progress has steepened. Every frontier lab must deliver on this, and there is no reason any of us should come to work if we cannot.— Sam Altman (@sama) September 14, 2026
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