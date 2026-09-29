OpenAI के एक एजेंट ने रिसर्च का काम करते हुए ऑस्ट्रेलिया सरकार की कई सेवाओं का इस्तेमाल किया था।

कंपनी ने उस घटना और उस पर प्रतिक्रिया के तरीके दोनों के लिए माफी मांगी है।

उसने कहा, "हमें खेद है और हम भविष्य में बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। लोग यह जानना चाहते हैं कि AI को सुरक्षित तरीके से विकसित किया जा रहा है और इसकी शुरुआत हमारी जैसी कंपनियों के अपने कामों से होती है।"