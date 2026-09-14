जैकब कॉक्सन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर गंभीर चेतावनी दी है

OpenAI-एंथ्रोपिक शोधकर्ता की चेतावनी, कहा- 'सुपरइंटेलिजेंट AI बनाना एलियन प्रजाति को बुलाने जैसा'

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:16 pm Sep 14, 202606:16 pm

क्या है खबर?

OpenAI और एंथ्रोपिक में काम कर चुके रिसर्चर जैकब कॉक्सन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि AI बनाने वाले कई लोग मानते हैं कि यह तकनीक इस दशक के अंत तक इंसानियत के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। कॉक्सन ने सुपरइंटेलिजेंट AI की तुलना किसी एलियन प्रजाति को बुलाने से की है। उनके मुताबिक, ऐसा दिमाग इंसानों की समझ और नियंत्रण से बाहर हो सकता है।