OpenAI ने कोडेक्स में जोड़े नए फीचर्स, अब फोन और क्लाउड से भी कर सकेंगे काम

कोडेक्स को ChatGPT डेस्कटॉप ऐप के नए कोड रिव्यू फीचर में इस्तेमाल किया जा सकेगा।

डेवलपर कोड में हुए बदलावों की जानकारी देख सकेंगे और गिटहब या गिटलैब पर भेजने से पहले संभावित समस्याओं के बारे में कोडेक्स से पूछ सकेंगे। OpenAI ने कोडेक्स सिक्योरिटी क्लाउड भी पेश किया है।

इसके जरिए पूरी गिटहब रिपॉजिटरी को मांग पर, तय समय पर या नए कमिट आने पर स्कैन किया जा सकेगा और जरूरत पड़ने पर सुधार भी तैयार किया जा सकेगा।