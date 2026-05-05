एलन मस्क पर OpenAI ने धमकी देने का आरोप लगाया है

OpenAI ने एलन मस्क पर लगाए धमकी भरे मैसेज भेजने का आरोप, जानिए क्या है मामला

क्या है खबर?

OpenAI ने दावा किया है कि पिछले सप्ताह उसके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई से 2 दिन पहले एलन मस्क ने मामला सुलझाने का प्रयास किया और बाद में बात बिगड़ने पर धमकी भी दे डाली। टेस्ला प्रमुख ने कंपनी के अध्यक्ष ग्रेग ब्रॉकमैन को सुझाव दिया कि OpenAI इस मामले को सुलझा ले। इस पर उन्होंने दोनों पक्षों को मुकदमे वापस लेने का सुझाव दिया तो बातचीत गरमा गई और मस्क ने उन्हें खामियाजा भुगतने की चेतावनी दे दी।