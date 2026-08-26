OpenAI के 7 लोगों को मिली करोड़ों की खास घड़ी

OpenAI के 7 लोगों को मिली करोड़ों की खास घड़ी, सैम ऑल्टमैन के पास भी एक

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:52 pm Aug 26, 202603:52 pm

क्या है खबर?

OpenAI ने अपने कुछ कर्मचारियों के लिए बेहद खास तोहफा तैयार कराया है। वॉल स्ट्रीट जनरल (WSJ) की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने मशहूर स्विस घड़ी निर्माता वैनगुआर्ट से सात कस्टम घड़ियां बनवाई हैं। इनमें से एक घड़ी सैम ऑल्टमैन के लिए है, जबकि बाकी दूसरे लोगों को दी गई हैं। ये घड़ियां बेहद सीमित संख्या में बनी हैं और इनका डिजाइन सामान्य कॉर्पोरेट मर्चेंडाइज से बिल्कुल अलग है। घड़ी की शुरुआती कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपये बताई गई है।