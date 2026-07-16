वनप्लस बंद करेगी ऑक्सीजनOS, अमेरिका-यूरोप में नहीं लॉन्च होंगे नए फोन

वनप्लस ने साफ कहा है कि भारत में उसका कारोबार पूरी तरह सामान्य तरीके से जारी रहेगा।

कंपनी ने भारत से बाहर निकलने की खबरों को अफवाह बताया और कहा कि यह उसके सबसे अहम बाजारों में शामिल है। हाल के महीनों में कंपनी कई नए उत्पाद लॉन्च कर चुकी है और जल्द ही नया स्मार्टफोन भी पेश करेगी।

इसके साथ ही, ओप्पो के सर्विस नेटवर्क के जरिए ग्राहकों को बेहतर, तेज और सुविधाजनक सहायता मिलती रहेगी।