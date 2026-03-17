जेन्सन हुआंग ने एनवीडिया के GTC सम्मेलन में कई घोषणाएं की हैं

एनवीडिया AI चिप्स बेचकर 2027 तक 90,000 अरब रुपये कमाएगी, GTC में ये भी हुईं घोषणाएं

क्या है खबर?

एनवीडिया के GTC सम्मेलन में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेन्सन हुआंग ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इस दौरान उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते चलन के बीच कंपनी अकेले AI चिप्स की बिक्री से 2027 तक 1,000 अरब डॉलर (करीब 90,000 अरब रुपये) तक का राजस्व अर्जित कर सकती है। हुआंग ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उनकी कंपनी AI उद्योग में अग्रणी बनने के लिए आवश्यक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रही है।