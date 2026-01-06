एनवीडिया के नए रुबिन चिप्स इसी साल होंगे लॉन्च, CEO जेन्सन हुआंग ने की घोषणा

चिप निर्माता दिग्गज एनवीडिया अपने नए रुबिन डाटा सेंटर प्रोडक्ट्स को इसी साल लॉन्च करने की योजना बना रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, इन प्रोडक्ट्स का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। कंपनी का कहना है कि ग्राहक जल्द ही इस नई तकनीक का इस्तेमाल कर पाएंगे। इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के विकास और डाटा सेंटर की क्षमता को और तेज करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

टेस्ट सभी रुबिन चिप्स ने पास किए शुरुआती टेस्ट एनवीडिया ने बताया है कि उसके सभी 6 नए रुबिन चिप्स मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स से वापस आ चुके हैं। इन चिप्स ने कई अहम शुरुआती टेस्ट भी सफलतापूर्वक पास कर लिए हैं। इससे यह साफ हो गया है कि ये प्रोडक्ट्स अब ग्राहकों के इस्तेमाल के लिए सही दिशा में बढ़ रहे हैं। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेन्सेन हुआंग ने CES ट्रेड शो में इन प्रोडक्ट्स की खुलकर तारीफ की है।

प्रदर्शन ब्लैकवेल से कई गुना बेहतर प्रदर्शन कंपनी के अनुसार, रुबिन एनवीडिया का अब तक का सबसे नया और ताकतवर AI एक्सेलरेटर है, जिसे डाटा सेंटर की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यह पुराने ब्लैकवेल चिप की तुलना में AI ट्रेनिंग में 3.5 गुना और सॉफ्टवेयर चलाने में 5 गुना बेहतर परफॉर्मेंस देता है। इसके नए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में 88 कोर दिए गए हैं, जो बड़े डाटा को तेजी से और अधिक कुशल तरीके से प्रोसेस करने में मदद करते हैं।

