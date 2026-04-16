एनवीडिया की क्लाउड गेमिंग सुविधा अब भारतीय सर्वर्स से दी जाएगी

एनवीडिया ने भारत में लॉन्च किया गेमिंग प्लेटफॉर्म जीफोर्स नाउ, जानिए कितना है सब्सक्रिप्शन शुल्क

क्या है खबर?

एनवीडिया ने भारत में जीफोर्स नाउ को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है, जिससे मुंबई स्थित स्थानीय सर्वर्स के माध्यम से क्लाउड गेमिंग की सुविधा उपलब्ध हो गई है। अब यूजर्स को सेवा का उपयोग करने के लिए VPN या अंतरराष्ट्रीय पार्टनर अकाउंट्स की आवश्यकता नहीं होगी। इसका उपयोग अब सीधे एनवीडिया अकाउंट के साथ किया जा सकता है, जबकि एक्सेस पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर वेटलिस्ट सिस्टम के माध्यम से दिया जा रहा है।