एनवीडिया ने AI की सुरक्षा के लिए पेश किए टूल, एजेंट्स को अनियंत्रित होने से रोकेंगे

एनवीडिया के एंटरप्राइज AI के उपाध्यक्ष जस्टिन बोइटानो ने कहा कि अगर, अत्याधुनिक लैब्स ने अपने AI मॉडल को परखने के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहले ही किया होता तो हगिंग फेस पर हुए हमले को रोका जा सकता था।

कंपनी को उम्मीद है कि उसका ओपन एजेंट सेफ्टी प्लेटफॉर्म AI डेवलपमेंट की रफ्तार को धीमा किए बिना भविष्य में होने वाली ऐसी सेंधमारी को रोकेगा।

यह उसका तकनीक की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम बताया जा रहा है।