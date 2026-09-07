AI डाटा सेंटरों में पानी की खपत हुई कम

एनवीडिया समेत अन्य कंपनियों का दावा, AI डाटा सेंटरों में पानी की खपत हुई कम

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:55 pm Sep 07, 202604:55 pm

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग काफी तेजी से बढ़ रहा है। इनके डाटा सेंटरों को संचालित करने के लिए बड़े स्तर पर ऊर्जा और पानी खर्च होता है। हालांकि, अब मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया और अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) जैसी कंपनियां डाटा सेंटरों में पानी की बर्बादी कम करने और उसके बेहतर उपयोग का दावा कर रही हैं। कंपनियां नई कूलिंग तकनीक के जरिए सर्वर को ठंडा रखने के लिए पानी की जरूरत घटाने पर काम कर रही हैं।