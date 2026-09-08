अब रोबोट बनाएंगे रोबोट

अब रोबोट बनाएंगे रोबोट, चीनी कंपनी एक्सपेंग ने शुरू की नई प्रोडक्शन लाइन

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:13 pm Sep 08, 202603:13 pm

क्या है खबर?

चीनी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता एक्सपेंग ने ह्यूमनॉइड रोबोट बनाने के लिए प्रोडक्शन लाइन शुरू की है। कंपनी का दावा है कि ऐसी लाइन इंडस्ट्री में पहली बार शुरू की गई है। एक्सपेंग के CEO ही शियाओपेंग ने इसकी जानकारी साझा की है। इस सिस्टम में रोबोट की मदद से दूसरे रोबोट तैयार किए जाएंगे, जिससे असेंबली के दौरान इंसानी दखल कम होगा और उत्पादन को आगे भी तेजी से बढ़ाने की कोशिश की जाएगी।