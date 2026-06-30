नथिंग फोन 4b को मिलेगा स्नैपड्रैगन चिपसेट

नथिंग फोन 4b को मिलेगा स्नैपड्रैगन चिपसेट, लॉन्च से पहले कंपनी ने की पुष्टि

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:50 am Jun 30, 202611:50 am

क्या है खबर?

नथिंग अपने नए स्मार्टफोन फोन 4b को 7 जुलाई को लॉन्च करने जा रही है। लॉन्च से पहले कंपनी ने पुष्टि की है कि यह फोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ आएगा। हालांकि, कंपनी ने अभी चिपसेट का नाम नहीं बताया है। माना जा रहा है कि यह फोन मिड-रेंज सेगमेंट में पेश होगा और बेहतर परफॉर्मेंस के साथ AI आधारित कई नए फीचर्स भी देगा। कंपनी ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिए हैं।