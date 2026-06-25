नथिंग फोन (4b) का डिजाइन आया सामने, 7 जुलाई को होगा लॉन्च
क्या है खबर?
नथिंग ने अपने नए फोन (4b) का डिजाइन आधिकारिक तौर पर दिखा दिया है। इसे नई पीढ़ी के यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। फोन (4b) को 7 जुलाई को शाम 4 बजे लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च से पहले जारी तस्वीरों में फोन की पहली झलक देखने को मिली है। कंपनी का कहना है कि इसमें पहले से बेहतर डिजाइन और लुक मिलेगा। फोन को लेकर यूजर्स के बीच काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है।
डिजाइन
ट्रांसपेरेंट डिजाइन के साथ मिलेगा नया लुक
फोन (4b) में ट्रांसपेरेंट बैक पैनल की पहचान बरकरार रखी गई है, लेकिन अंदर के पार्ट्स का लेआउट नया बनाया गया है। इसमें फोन (4a) सीरीज में दिया गया ग्लिफ बार भी मौजूद रहेगा। फोन में यूनिबॉडी डिज़ाइन दिया गया है, जबकि बैक पैनल से फ्रेम तक एक साफ और प्रीमियम फिनिश देखने को मिलेगी। कंपनी ने बेहतर पकड़ और आरामदायक इस्तेमाल का भी दावा किया है। इसके डिजाइन में कई छोटे लेकिन अहम बदलाव भी किए गए हैं।
कैमरा
डुअल कैमरा और ब्लू कलर वेरिएंट की झलक
जारी तस्वीरों में फोन (4b) ब्लू कलर वेरिएंट में दिखाई दिया है। इसके पीछे वर्टिकल डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जो नथिंग के सिग्नेचर ट्रांसपेरेंट डिजाइन के साथ आता है। कंपनी का कहना है कि फोन का नया लुक इसे पुराने मॉडल से अलग बनाता है। हालांकि, अभी कैमरा सेंसर, प्रोसेसर, बैटरी और अन्य तकनीकी फीचर्स की जानकारी साझा नहीं की गई है। इन सभी जानकारियों का फिलहाल यूजर्स को बेसब्री से इंतजार है।
फीचर्स
लॉन्च इवेंट में सामने आएंगे बाकी फीचर्स
नथिंग ने पुष्टि की है कि फोन (4b) की पूरी जानकारी 7 जुलाई के लॉन्च इवेंट में दी जाएगी। कंपनी ने अभी कीमत, स्टोरेज विकल्प और बाजार में उपलब्धता का खुलासा नहीं किया है। लॉन्च कार्यक्रम का सीधा प्रसारण यूट्यूब पर भी किया जाएगा। माना जा रहा है कि इसी इवेंट में फोन के सभी स्पेसिफिकेशन, कीमत और बिक्री की तारीख से जुड़ी अहम जानकारी सामने आएगी। इसके बाद कंपनी बिक्री की पूरी योजना भी साझा कर सकती है।