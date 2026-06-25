नथिंग फोन (4b) का डिजाइन आया सामने

नथिंग फोन (4b) का डिजाइन आया सामने, 7 जुलाई को होगा लॉन्च

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:27 pm Jun 25, 202612:27 pm

क्या है खबर?

नथिंग ने अपने नए फोन (4b) का डिजाइन आधिकारिक तौर पर दिखा दिया है। इसे नई पीढ़ी के यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। फोन (4b) को 7 जुलाई को शाम 4 बजे लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च से पहले जारी तस्वीरों में फोन की पहली झलक देखने को मिली है। कंपनी का कहना है कि इसमें पहले से बेहतर डिजाइन और लुक मिलेगा। फोन को लेकर यूजर्स के बीच काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है।