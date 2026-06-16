भारत समेत कई देशों में टेलीग्राम पर लगी पाबंदियां

भारत ही नहीं, इन देशों में भी टेलीग्राम पर लग चुकी है रोक; जानिए वजह

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:18 pm Jun 16, 202606:18 pm

क्या है खबर?

लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम एक बार फिर चर्चा में है। भारत सरकार ने NEET री-एग्जाम से जुड़े कथित फर्जी विज्ञापनों और पेपर लीक की आशंकाओं को देखते हुए 22 जून, 2026 तक इस पर अस्थायी रोक लगा दी है। मैसेज एडिटिंग फीचर को भी 30 जून तक बंद रखने का फैसला किया गया है। हालांकि, भारत ऐसा करने वाला अकेला देश नहीं है। दुनिया के कई देशों में टेलीग्राम पर पहले भी प्रतिबंध या पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं।