मानसून में इसे सही तरीके से चलाना बेहद जरूरी माना जाता है

बारिश में कूलर से नहीं मिल रही ठंडक? जानिए वजह और उपाय

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:49 am Jul 31, 202609:49 am

क्या है खबर?

कई लोग बारिश के मौसम में शिकायत करते हैं कि कूलर अब पहले जैसा ठंडक देता है। कुछ देर बाद कमरा ठंडा होने के बजाय उमस भरा और चिपचिपा महसूस होने लगता है। इसका कारण कूलर की खराबी नहीं, बल्कि उसका काम करने का तरीका है। कूलर पानी की मदद से हवा को ठंडा करता है और उसी दौरान कमरे में नमी भी बढ़ जाती है। इसलिए मानसून में इसे सही तरीके से चलाना बेहद जरूरी माना जाता है।