बारिश में कूलर से नहीं मिल रही ठंडक? जानिए वजह और उपाय
क्या है खबर?
कई लोग बारिश के मौसम में शिकायत करते हैं कि कूलर अब पहले जैसा ठंडक देता है। कुछ देर बाद कमरा ठंडा होने के बजाय उमस भरा और चिपचिपा महसूस होने लगता है। इसका कारण कूलर की खराबी नहीं, बल्कि उसका काम करने का तरीका है। कूलर पानी की मदद से हवा को ठंडा करता है और उसी दौरान कमरे में नमी भी बढ़ जाती है। इसलिए मानसून में इसे सही तरीके से चलाना बेहद जरूरी माना जाता है।
#1
कमरे को पूरी तरह बंद न रखें
कूलर चलाते समय सबसे बड़ी गलती कमरे की सभी खिड़कियां और दरवाजे पूरी तरह बंद कर देना है।
इससे कमरे के अंदर बनने वाली नमी बाहर नहीं निकल पाती और धीरे-धीरे उमस बढ़ने लगती है। कुछ समय बाद कमरा भारी और असहज महसूस होने लगता है।
लंबे समय तक ऐसा रहने पर दीवारों, फर्नीचर और दूसरे सामान में भी सीलन और बदबू आने की समस्या शुरू हो सकती है, जिससे पूरा कमरा प्रभावित होने लगता है।
#2
खिड़की थोड़ी खुली रखने से मिलेगा फायदा
अगर कूलर चलाते समय एक खिड़की थोड़ी खुली रखी जाए तो कमरे की नमी आसानी से बाहर निकलती रहती है।
इससे कमरे में ठंडक बनी रहती है और उमस कम महसूस होती है। कोशिश करें कि ऐसी खिड़की खोलें जहां से सीधे बारिश का पानी अंदर न आए।
अगर मुमकिन हो तो दूसरी तरफ का दरवाजा या खिड़की भी थोड़ा खुला रखें, इससे हवा का बहाव बेहतर बना रहता है और वातावरण ज्यादा आरामदायक महसूस होता है।
#3
इतनी ही खोलें खिड़की
खिड़की को पूरी तरह खोलने की जरूरत नहीं होती, केवल कुछ इंच का रास्ता काफी होता है।
इससे बाहर की ज्यादा नमी कमरे में नहीं आती और अंदर की नमी आसानी से बाहर निकल जाती है। कूलर को कम फैन स्पीड पर चलाना और खुली खिड़की के पास रखना भी फायदेमंद रहता है।
इससे ठंडक बेहतर बनी रहती है, उमस कम होती है और कमरा लंबे समय तक आरामदायक, ताजा और सुकूनभरा महसूस होता है।