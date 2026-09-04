AI ने 17 डॉक्टरों के बाद बीमारी का सुराग दिया

17 डॉक्टरों से नहीं मिला जवाब, ChatGPT की मदद से पता चली बच्चे की बीमारी

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:02 pm Sep 04, 202603:02 pm

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिकित्सा के क्षेत्र में काफी काम आ रहा है। द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका में एक बच्चे की तीन साल पुरानी बीमारी का कारण 17 डॉक्टरों से सलाह के बाद भी पता नहीं चल सका। बच्चे को लगातार दर्द, सिरदर्द, चलने में परेशानी और थकान रहती थी। आखिरकार उसकी मां कोर्टनी ने मेडिकल रिकॉर्ड और लक्षणों को ChatGPT में डालकर मदद ली। AI ने एक संभावित बीमारी का संकेत दिया, जिसके बाद डॉक्टरों ने जांच की।