NHRC ने बच्चों के डाटा सुरक्षा में चूक को लेकर संज्ञान लिया है

बच्चों के डाटा सुरक्षा में चूक पर NHRC की कार्रवाई, कई मंत्रालयों को भेजा नोटिस

क्या है खबर?

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम (DPDP अधिनियम) के कथित उल्लंघनों का संज्ञान लिया है। इसमें बच्चों के डाटा हस्तांतरण को ट्रैक करने के लिए सिस्टम्स की कमी और प्रमुख डिजिटल प्लेटफाॅर्म्स पर अपर्याप्त शिकायत निवारण तंत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया है। NHRC सदस्य प्रियांक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने थिंक टैंक एशिया की रिपोर्ट पर आधारित शिकायत के बाद कार्रवाई शुरू की और इस मामले में संबंधित संस्थाओं से अनुपालन रिपोर्ट मांगी है।